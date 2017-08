Continua la corsa di Scm Group: fatturato primo semestre 2017 a + 15%

Il Consiglio d'Amministrazione di Scm Group, leader mondiale nelle macchine per la lavorazione del legno, materiali compositi, plastica, vetro, marmo, metallo e nei componenti industriali, si è riunito a fine luglio 2017 approvando i dati di bilancio del primo semestre 2017. Nei primi sei mesi dell'anno in corso il gruppo ha fatturato 311 milioni di euro, in crescita del 14,5 percento rispetto ai 217,7 milioni di euro del 2016. Sulla base di questi ottimi risultati, Scm Group si attende di superare gli ambiziosi obiettivi prefissati per l'anno 2017. Scm Group ha chiuso l'anno 2016 con un fatturato di 600 milioni di euro, in crescita del 15 percento rispetto al 2015 Il trend di sviluppo viene confermato anche dall'acquisizione del 51% di HG Grimme, specialista tedesco nella progettazione e costruzione di macchine per la lavorazione di materiali plastici e compositi. L'operazione - perfezionata il 31 luglio 2017 - ha consentito di rafforzare la leadership globale nel settore della produzione di soluzioni tecnologiche per la lavorazione di materiali plastici e compositi, in cui il gruppo SCM è già presente con il marchio CMS. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre confermato il Consiglio di Amministrazione, così composto: Giovanni Gemmani, Presidente e Direttore Generale; Andrea Aureli, Amministratore Delegato; Alfredo Aureli, Consigliere; Linda Gemmani, Consigliere. Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall'industria del mobile all'edilizia, dall'automotive all'aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materia plastiche. Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente specializzati, con oltre 3.300 dipendenti e una presenta diretta nei cinque continenti.