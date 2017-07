Ryanair sigla un nuovo piano di crescita per l’aeroporto di Rimini e San Marino

Ryanair sta finalizzando la programmazione dell'estate 2018, che sarà annunciata nei prossimi mesi autunnali, e sta portando avanti le negoziazioni con AIRiminum 2014 per potenziali nuove rotte. David O'Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare un nuovo piano di crescita siglato con AIRiminum 2014 e il nostro ritorno all'Aeroporto di Rimini dal quale, il prossimo anno, lanceremo nuove rotte. Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con l'Aeroporto di Rimini e a incrementare traffico, rotte e posti di lavoro nei prossimi mesi e anni." Leonardo Corbucci, AD dell'Aeroporto di Rimini, ha commentato: "Per l'aeroporto Fellini e per la Romagna tutta è una grande opportunità lavorare nei prossimi anni con la principale compagnia aerea in Italia e in Europa."