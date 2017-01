Gruppo ASA, prestigioso riconoscimento per gli investimenti nel Regno Unito

SAN MARINO - Il Department for International Trade del Governo Britannico, nel corso della 10ma edizione degli UK-Italy Business Awards - Regno Unito e Italia: una partnership di successo raccontata dal mondo della finanza e dell'impresa', ha assegnato ieri a Gruppo ASA, nella persona del suo Presidente Ing. Emilio Amati, un riconoscimento alla luce degli investimenti fatti dall'azienda sammarinese nel Regno Unito nel 2016. Nell'elegante e suggestiva sede di Palazzo Mezzanotte - l'edificio che nel cuore della Milano finanziaria ospita la Borsa Italiana - assieme a Trenitalia, Granarolo, Artsana e altre autorevoli realtà imprenditoriali italiane, Gruppo ASA è stato premiato per lo sviluppo perseguito nel Regno Unito con l'acquisizione della Central Tin Containers Ltd di Liverpool, potenziandovi con questa operazione la propria presenza. Il Presidente Amati ha dichiarato: "Al mercato inglese guardiamo da sempre con grandissimo interesse. Nei fatti, oggi rappresenta il secondo mercato export di Gruppo ASA dopo la Svizzera, mercato che con la recente acquisizione di CTC svilupperemo ulteriormente".