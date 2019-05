Il Gruppo 24 Ore e Sky Italia annunciano una partnership editoriale

Il Gruppo 24 ORE, leader in Italia nell'informazione economica, finanziaria e normativa, e Sky Italia, da 15 anni in Italia nell'informazione televisiva all news e sportiva con Sky TG24 e Sky Sport, hanno annunciato a Milano l'avvio di una partnership tra i due gruppi. L'accordo sarà incentrato sullo sviluppo cross-mediale e la valorizzazione delle rispettive competenze negli ambiti dell'informazione, della produzione di contenuti e altre attività editoriali, e sull'individuazione di opportunità e modelli da sviluppare congiuntamente. La partnership, al via dall'1 giugno 2019, avrà una durata di 5 anni nell'arco dei quali si lavorerà alla realizzazione di una serie di progetti. Il primo riguarda l'informazione finanziaria e borsistica e sarà declinato in 3 collegamenti al giorno fra Sky TG24 ed Il Sole 24 ORE: la mattina all'apertura delle borse, a metà giornata e alla chiusura dei mercati azionari. I collegamenti, a cura di un team di giornalisti del Sole 24 ORE e di Radiocor, saranno incentrati sui temi caldi della giornata finanziaria con commenti ed analisi. Un altro progetto editoriale prevede la coproduzione firmata Sole 24 Ore - Sky TG24 di un ciclo di inchieste su temi economico-finanziari, da diffondere attraverso il canale all news di Sky. Inoltre sono allo studio ulteriori sinergie tra le rispettive testate giornalistiche che potranno prevedere diverse forme di collaborazione, sia in occasione di avvenimenti di particolare rilievo giornalistico, sia mediante collegamenti con le redazioni per approfondimenti e commenti. Sarà inoltre valutato lo sviluppo di coproduzioni tra Radio 24 e Sky, allo scopo di esaminare la possibile trasposizione di format radiofonici di successo in format televisivi e viceversa. Ulteriori progetti riguarderanno la collaborazione tra Sky Sport e le piattaforme del Gruppo 24 ORE. L'accordo prevede anche operazioni congiunte sul fronte commerciale tra le due concessionarie di pubblicità, Sky Media e 24Ore System. "L'accordo con Sky Italia rappresenta un nuovo passo significativo del Gruppo 24 ORE verso la diversificazione dei media e la digitalizzazione dei contenuti e siamo particolarmente lieti di poterlo intraprendere con uno dei broadcaster più importanti del mondo. Un gruppo multimediale come il nostro, che include il quotidiano economico-finanziario-normativo più importante in Italia e tra i primi in Europa, periodici, piattaforme digitali, radio e agenzia di stampa, aggiunge un importante tassello nella sua strategia multipiattaforma, a conferma dell'elevata versatilità dei suoi contenuti e la professionalità dei suoi dipendenti" commenta l'amministratore delegato del Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone. "Siamo estremamente contenti di aver siglato un accordo così innovativo con il gruppo editoriale Sole 24 Ore, riferimento da anni per il mondo delle imprese. Il mercato televisivo e quello dell'informazione sono stati attraversati da un cambiamento violento dettato da modelli di business che ne provano a distruggere il valore. Il Sole 24 Ore e Sky Italia sono baluardi di eccellenza del nostro paese che hanno cambiato e stanno cambiando per offrire al mondo dell'impresa e del consumatore contenuti e servizi in tutte le modalità e in condizioni diverse di tempo e di luogo. Sky opera ormai su tutte le piattaforme e con questo accordo vuole rafforzare la qualità dell'informazione crossmediale tra gruppi editoriali" dichiara l'amministratore delegato di Sky Italia Andrea Zappia. "E' un accordo importante che unisce la forza di una televisione come Sky a quella di un gruppo specializzato nell'informazione economica e finanziaria come Il Sole 24 Ore. Entrambi sono ben conosciuti e apprezzati per la qualità del lavoro editoriale. Oggi comincia un percorso che ha potenzialità significative" sottolinea il Direttore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor Fabio Tamburini. "L'analisi dei fenomeni economico-finanziari sarà sempre di più uno dei punti di forza dell'informazione di Sky. La collaborazione nel mercato italiano con il Gruppo Sole 24 ORE è così una grande occasione di integrazione di competenze giornalistiche. Nel piano di crescita di Sky TG24 sono previste inoltre altre iniziative che riguarderanno le sinergie con gli altri canali News del nostro Gruppo, specie a livello internazionale" commenta il Direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis.