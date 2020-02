Visto per voi a teatro: Clarice Assad & Fabrizio Bosso in “Funtime”

di Teresio Massimo Troll

CATTOLICA - Stagione Teatrale della Regina di Cattolica, Sala Snaporaz. Giovedì 20 ottobre, ore 21.15 circa. Niente posti per gli amici che avevo informato, invitato, allertato... sold-out da giorni. Sappiamo in parte perché. Fabrizio Bosso gode di grande popolarità in zona e provincie limitrofe, terre di amanti del jazz da mille anni. E in parte per un'altra ragione che comprenderemo più avanti... Clarice Assad si siede, augura buonasera, inizia a rumorvocalizzare ed è subito ritmo serrato. Presenta la scaletta della serata. La prima parte è 'a solo' di Clarice, poi si unirà Bosso a bossa. Vieni a Rio de Janeiro e di seguito un medley omaggio a Antonio Carlos Jobim. Spiega ciò che vuole e puoi fare con la voce, invita anche il pubblico a soffiare, ripetere, imitare. Impresa hard... non impariamo le lingue più facili - italiano compreso - figuriamoci questa. Specie quando indica come usare (analogo il ruolo della voce che risponde al piano e viceversa) due suoni insieme: uno di naso e uno di gola! Il suo è virtuosismo senza strafottenza, bellissimo da ascoltare. Un cortese tablet sul leggio per parlare in italiano. Si conclude con Astor Piazzolla, l'onnipresente, come il tango.

Parte seconda, ancora più gioconda. Fabrizio in completo grigio e T-shirt consueti e uguali a come suona. Un passaggio per atmosferare e poi il primo accento USA e qui si cambia vestito... di nuovo dentro al bossabosso. L'intesa è facile: ritmo e virtù. E amore, in ogni passaggio... per il ritmo, il timbro, e lo 'schiocco' della lingua. Frasi, una dietro l'altra, un torrente di frasi: cantate, soffiate, percosse, suggerite, acute e calde. Insomma: tutta musica. Non può mancare "You make me smile

with my heart" canta lei, "My funny Valentine" vibra lui... Stanno a Chet perfetti perfetti. E si chiude con questo onemorekiss.

PS: ingresso 10€! Viva lo Snaporaz!