Visto per voi: il concerto di Tom Walker alla Corte degli Agostiniani

di Augusto Betiula RIMINI - Dopo il raffinato concerto di Fabrizio Bosso in omaggio a Chet Baker al Teatro Galli di Rimini che ha aperto la nuova edizione di "Percuotere La Mente", è arrivato alla Corte degli Agostiniani un Tom Walker in gran forma per un concerto sold out di grande intensità. Il cantautore nato a Glasgow era accompagnato da tre giovani musicisti tecnicamente molto preparati che hanno saputo riempire con una grande varietà di suoni l'imponente palco riminese ed è stato presentato l'album "What a Time to Be Alive", uscito a marzo 2019. Walker ha dato sfoggio di un ottimo controllo vocale, con una voce graffiante, potente e unica e ha saputo accompagnate il folto pubblico tra la varietà stilistiche dei brani che compongono questo primo album del cantautore britannico. I fortunati presenti hanno assistito a un concerto fresco con suoni contemporanei dove dalle atmosfere più intimistiche e malinconiche tipiche della terra di Scozia si è passati ai suoni più potenti e gioiosi fino alla chiusura del concerto con un bis che lo stesso musicista ha invitato tutti i presenti a ballare sottopalco. Per questo secondo concerto in scaletta nel programma di "Percuotere La Mente" non si è smentita tutta la maestria dei britannici nel Music Entertainment e con la proposta di questo live di inizio estate molto ben confezionato, come oramai di prassi per questa rassegna musicale, suoni e luci al top. La performance del musicista ha veramente entusiasmato il pubblico che mai avevo visto così variegato per tipologia di età essendoci una folta rappresentanza di giovanissimi che si sono fatti sentire per l'intero concerto e hanno inondato i social con le varie dirette video e foto. A questo punto per l'estate riminese, che si prospetta calda climaticamente e culturalmente, non vi è dubbio che questa sarà l'edizione migliore di sempre di "Percuotere La Mente". Il prossimo appuntamento è per lunedì 8 Luglio 2019 per il live di Echo and the Bunnymen gruppo seminale britannico.