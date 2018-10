Fotografato per voi: il concerto di Federico Mecozzi alla Rocca di Verucchio

Venerdì 26 ottobre alle 19,15 nella suggestiva Rocca Malatestiana di Verucchio Federico Mecozzi, talentuoso musicista collaboratore di Ludovico Einaudi, si è esibito in uno showcase con un assaggio (per la prima volta, in attesa della presentazione ufficiale, a breve annunciata) di alcuni brani che faranno parte del suo primo album, "Awakening" (CLICCA QUI per leggere l'intervista). Con lui sul palco Tommy Graziani, Stefano Zambardino, e Massimo Marches (CLICCA QUI per la fotogallery).