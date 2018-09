Stagione teatrale del Regina di Cattolica: tanti, fortissimamente tanti

di Teresio Massimo Troll Il calendario della Stagione Teatrale del Regina di Cattolica mostra subito una volontà: il numero. Ovvero il numero di ben venti appuntamenti distribuiti, dal 6 novembre al 12 aprile, tra teatro di prosa, musica e danza, e il numero di spettatori che si vorrebbe vantare me risultato. E se parliamo di numeri, i numeri ci sono anche sul palco: dai classici ai meno allineati, dai prevedibili pani quotidiani per tutti agli imprevedibili per i palati che pretendono la 'sorpresa' come primo interprete. Apre il sipario il 6 novembre, nel primo appuntamento del cartellone, Michele Riondino con 'Il maestro e Margherita'. Tra gli altri, da non perdere, (per l'intento e la proposta, il risultato lo vedremo) l'inno a 'La Gioia' della Compagnia Pippo Delbono, il Vincent Van Gogh interpretato da Preziosi e , finalmente, Jaen Valjean lo 'strano santo' di Franco Branciaroli. Tra le proposte di musica, il racconto senza tempo de Il Piccolo Principe (15 febbraio) di Antoine De Saint-Exupery riletto da Catherine Spaak su musiche dal vivo di Luis Bacalov, Philip Glass, Michael Nyman ed Erik Satie interpretate dal flauto Massimo Mercelli e dal pianoforte Corrado De Bernart. Cito ancora gli onnipresenti Enzo Pietropaoli, Fabrizio Bosso, Javier Girotto,etc. Un viva anche a tutti quelli non citati Alla sala del Teatro Regina si aggiunge il Salone Snaporaz che aprirà con le Marionette di Obraszov il 28 novembre in Concerto straordinario,a cui seguiranno Harleking (6 dicembre) e Humanitas , dal progetto Teatro e salute mentale della Regione Emilia Romagna (17 gennaio) del gruppo L'Albatro/Teatro dei Venti, spettacolo tratto da Ingmar Bergman a 40 anni dalla legge Basaglia. Anche lo Snaporaz accoglierà i classici come l'Andromaca di Euripide nell'interpretazione di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia (19 febbraio) o, e questo appuntamento mi incuriosisce...fortissimamente... Il Vampiro, (Polidori? Tolstoij? Stoker?) con Silvio Castiglioni. La nuova stagione teatrale si realizza grazie alla collaborazione tra l'Ufficio Cinema Teatro del Comune di Cattolica e il Circuito Multidisciplinare ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna. La sottoscrizione dei nuovi abbonamenti si svolgerà dal 5 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 10 alle 13. La prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli del cartellone avrà inizio il 19 ottobre presso la biglietteria del teatro (Teatro della Regina: martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato dalle 10.00 alle 13.00. Nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 15.00. Salone Snaporaz: nelle sere di spettacolo a partire dalle ore 20) . Riduzioni: fino a 29, oltre i 60 anni. Per informazioni contattare il numero 0541/966778 o il numero 0541/966636 attivo negli orari di biglietteria. Inizio spettacoli ore 21.15.