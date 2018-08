Rimini, Teresio Troll e il nuovo murales dedicato a Federico Fellini

RIMINI - In occasione della 21esima Festa de' Borg, sabato 1 settembre, in Via Marecchia dalle finestre del civico n. 91, Teresio Massimo Troll interpreta poesie di Raffaello Baldini, John Lennon, Bob Dylan, Charles Bukowski, Piero Ciampi, etc... trasformate' in italico/romagnolo. Dalla finestra della casa accanto Marcello MaxSax Tosi al sassofono sarà la parte musicale dell'evento. Sotto le finestre appare il nuovo murale di Troll terminato il 21 agosto proprio per il consueto appuntamento col Borgo San Giuliano. Sono ritratti Federico e Marcello durante l'ennesimo dialogo: "Vedi Marcello... sta confusione... come faccio a spiegarti... sei di Roma, tanì e capèl...". Versi scuri appunto... "Ogni due anni - spiega Teresio - il murale è ormai un tributo (il primo, 'Scureza', è del 2004). Lo devo ai tanti amici del borgo, lo devo al fascino del borgo stesso, lo devo a loro che mi danno questo bellissimo spazio e sopportano le mie battute...". E sotto al murale ci aspetta la tavolata dei borghigiani di Via Marecchia, a guardare, ascoltare, bere e mangiare, insieme