Rimini, “Spazio Bianco delle Arti”: al Common Space l’esposizione delle foto

RIMINI - Il Liceo Einstein promuove da anni una cultura fondata sull'incontro dei saperi di area scientifica, umanistica, musicale, nel superamento delle divisioni che la scuola italiana, per sua tradizione, ha consolidato. Ciò presuppone inevitabilmente un approccio creativo alla conoscenza, che l'arte, in una fruizione attiva, laboratoriale oltre che di studio teorico, favorisce e affina. Tutto ciò è "Lo Spazio Bianco delle Arti", e che vede coinvolti anche l'ITTS Belluzzi – Da Vinci, il Liceo Giulio Cesare –Valgimigli e l'IPSIA Alberti. Una parte del progetto, quello dedicato alla fotografia e condotto da Dorin Mihai e Roberto Sardo, è in mostra sino a domenica all'interno del "Rimini Common Space" (Via Quintino Sella, 21). "Da sempre la memoria è il tema centrale per ogni collettività che voglia davvero definirsi tale – scrive Mihai - e tuttavia si rivela spesso trascurato nella nostra età appiattita sul presente, sull'urgenza virtuale dell'istante, dell'attimo, dell'occasione del momento. salvaguardare la memoria collettiva significa coltivare la speranza e custodire gelosamente una forma di civiltà, cioè di umanità. la fotografia è di fatto un'arte visuale della memoria: fotografiamo per conservare memorie e rinnovarle. Esplorare fotograficamente un luogo così carico di storia come rimini significa credere fermamente nella possibilità di rintracciare ancora segni significativi del passaggio di tante esistenze, per risarcirle, per dare loro piena dignità attraverso la memoria attualizzante di cui è capace la fotografia". Tra gli studenti che hanno firmato le fotografia anche Tania Bascucci, Lucrezia Belluzzi, Alessia Boldrini, Sofia Bucchi, Lucrezia De Luca, Daniele Di Lillo, Romeo Faggiano, Vanessa Faraone, Denise Gengotti, Isabella Gori, Sabrina Lisi, Riccardo Malavasi, Francesco Mazza, Nicole Mosconi, Giacomo Pozzi, Alessandro Tentoni, Chiara Terranera, Mirco Torsani, Giulia Zhang (autrice della foto in alto).