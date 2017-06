The Bronze Bananas e The Chairs vincono la prima semifinale di Geometrie Sonore 2017

SAN MARINO - La pioggia battente non ha permesso il normale svolgimento della prima serata di Geometrie Sonore - il concorso per band emergenti premio speciale Matteo Palmieri - giunto quest'anno alla 15^ edizione. Il concerto è stato infatti sospeso poco dopo l'inizio della performance dei The Chairs, il primo gruppo in gara e, su decisione del comitato organizzatore, ha trasferito nei locali della Casa del Castello di Domagnano le esibizioni delle band. Cinque i gruppi in gara in questa prima semifinale: The Chairs (AN), i Lemon Band (BO), i Nijhida (PU), The Pheonix (RSM/RN) e The Bronze Banans (FC) che la giuria qualificata, presieduta dalla cantante sammarinese Valentina Monetta, ha ascoltato esibirsi in acustico. Le due band premiate, che torneranno sul palco di Geometrie Sonore nella finale di venerdì sono The Bronze Bananas e The Chairs. Gli ospiti di ieri sera sono state le Pepper Blondes che hanno intrattenuto e deliziato il pubblico presente con il loro repertorio rock'n'roll, swing, rockabilly, surf, soul dei pezzi migliori degli anni '50 al coperto sotto il portico della Casa del Castello. I due Capitani Reggenti, le Loro Eccellenze Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, accompagnate dal Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura Marco Podeschi e accolte dal Capitano di Castello di Domagnano Gabriel Guidi, hanno portato il loro saluto all'evento. L'appuntamento con Geometrie Sonore è per le 21.00 di questa sera con altre cinque band che si esibiranno sul palco. Gli stand gastronomici saranno aperti a partire dalle ore 19.00.