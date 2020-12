San Marino, il decreto 221/2020: sino al 7 gennaio bar e ristoranti rimangono chiusi

SAN MARINO – Dopo le polemiche scatenate sulle aperture del Titano nel periodo di fine anno e inizio 2021, San Marino, attraverso i Decreto numero 221 del 2020, ha deciso di stringere le "maglie". Tra le novità, nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è vietato ogni movimento da e per la Repubblica di San Marino salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. Inoltre le attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico restano chiuse dalle ore 18:00 del 24 dicembre 2020 alle ore 5:00 del 7 gennaio 2021. Restano consentite le consegne a domicilio e il servizio da asporto. CLICCA QUI per scaricare il pdf del Decreto numero 221 del 2020.