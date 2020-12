Repubblica di San Marino, l'ultimo decreto legge relativo al COVID-19

SAN MARINO – Il 17 dicembre la Repubblica di San Marino ha emanato un nuovo Decreto-Legge, il numero 219, relativo alle misure per contrastare l'emergenza sanitaria. Riguardo al Capodanno, "la notte tra il 31 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021 i locali aperti al pubblico hanno l'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 1.30. In tale occasione il coprifuoco è fissato dalle ore 02.00 alle ore 07.00". CLICCA QUI per scarica il pdf